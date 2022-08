Rondonópolis abre 541 vagas de trabalho em julho com o setor de serviços em destaque

Rondonópolis chega a julho com saldo positivo na geração de empregos e abre 541 novas vagas de trabalho no mês. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal e mostram ainda que o setor de serviços foi o que mais gerou empregos na cidade, com a criação de 244 vagas no mês de julho.

Já, a construção civil se destaca como o setor que teve maior crescimento na geração de empregos com relação ao mesmo período do ano anterior, com aumento de 1,99% e criação de 112 novas vagas.

O saldo positivo também foi verificado no comércio, que abriu em julho, 164 novos postos de trabalho em Rondonópolis. A indústria foi outro setor que fechou o mês de julho com saldo positivo, com a criação de 41 novas vagas.

Somente a agropecuária registrou saldo negativo na geração de empregos e fechou com 20 vagas de trabalho no mês.

Nos sete primeiros meses do ano, Rondonópolis registrou saldo positivo, criando 4.170 novos empregos. No acumulado de 2022, a maior parte das vagas abertas foram no setor de serviços, que registrou saldo positivo de 2.442 vagas, seguido da construção civil, que proporcionou a criação de 940 novas vagas em sete meses, um aumento de 19,55% com relação ao mesmo período de 2021.

O comércio tem saldo positivo de 612 vagas abertas nos sete primeiros meses; a indústria 101 e a agropecuária 75.

Em 2022, considerando a geração de emprego registrada pelo Caged entre janeiro e julho, Rondonópolis, que criou 4.170 novos postos de trabalho, é o Município do interior de Mato Grosso com o maior número de novas vagas de emprego criadas.