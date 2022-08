Rondonópolis e cidades de outros seis estados vão receber recursos para obra de saneamento básico

Sete cidades brasileiras vão receber, juntas, R$ 1,7 milhão para a continuidade de obras de saneamento básico. São empreendimentos de esgotamento sanitário, abastecimento de água e manejo de águas pluviais nos estados do Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul.

Vilhena (RO) contará com o maior repasse, de R$ 668,7 mil. O valor será destinado à implantação do sistema de esgotamento sanitário no perímetro urbano do município.

Por sua vez, Três Lagoas (MS) contará com R$ 466,3 mil para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, por meio da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Paraná. Em Horizonte (CE), o repasse de R$ 439 mil também será para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal.

Para Águas Lindas de Goiás (GO), serão repassados R$ 96,2 mil para ações de saneamento integrado nos bairros Jardim América II, III, IV, V e VI e no Parque das Águas Bonitas.

Já Pelotas (RS) vai receber R$ 7,2 mil para ampliação do sistema de abastecimento de água na sede municipal, assim como Rondonópolis (MT), que receberá R$ 6 mil para o mesmo fim.

Por fim, a capital paranaense Curitiba vai ter acesso a R$ 73,9 mil para o prosseguimento de obras de manejo de águas pluviais, que consistem na execução de projetos nas bacias dos Rios Barigui, Cascatinha e Uvu.