Rondonópolis Hawks fecha preparação para estreia no Brasileirão de Futebol Americano

O Rondonópolis Hawks fez sua ultima sessão de treino visando a estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, neste sábado (06), diante do Moura Lacerda Dragons de Ribeirão Preto -SP. A atividade leve ocorreu no local da partida, o estádio municipal Luthero Lopes, na noite desta quinta-feira (04), para a ambientação ao campo e ao período que a partida será realizada.

O Coach(treinador) Eduardo Narvaes observa que para estreia o lado psicológico é fundamental, já que todos os trabalhos e estudos técnicos e táticos foram realizados de forma ostensiva durantes mais de três meses. “Depois de 3 anos sem jogos, o maior desafio é manter a ansiedade controlada. Colocar nossas qualidades em campo e jogar com inteligência será necessário para vencermos este desafio. Nosso adversário está em ritmo de competição, então o primeiro quarto será muito importante para a condução da partida.”, explicou

Em relação ao elenco da última para o atual, o treinador destaca que uma importante renovação foi feita e que mescla com os mais veteranos ajudará nesta transição. “É um time muito diferente de 2019. Temos muitos atletas que estarão disputando um jogo pela primeira vez. Espero que nossos veteranos possam transmitir tranquilidade e que os americanos sejam decisivos nos momentos mais importantes da partida.”, pontuou.

Um exemplo desta renovação está na posição de quarterback, com Guilherme Zachim, 21 anos, que chegou neste ano para defender o Rondonópolis Hawks e com passagens pela equipe paulista do Ocelots Futebol Americano e pelo programa do Galo FA em 2020. “Espero poder fazer um bom jogo, podendo ajudar os recebedores e a OL a serem eficientes! Confio muito na nossa linha ofensiva tanto na proteção de passe e no jogo corrido e nossa defesa também tem ótimos jogadores pra fazerem o trabalho que tem que ser feito”, disse.

Além do Rondonópolis Hawks também compõem o grupo, Moura Lacerda Dragons(SP), Leões de Judá(DF), Rio Preto Weilers(SP) e Goiânia Rednecks(GO). O torcedor poderá prestigiar o confronto, com o valor único do ingresso de R$ 10 e podem ser adquiridos pelo telefone 66 9655-0263 ou com os atletas do time.