Rondonópolis | Sispmur convoca duas assembleias; greve geral está na pauta

A diretoria do Sispmur- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis publicou editais de convocação para duas assembleias extraordinárias. O primeiro encontro de trabalhadores acontece nesta quarta-feira (03), às 13h15, na Câmara de Rondonópolis.

Os servidores municipais efetivos estarão reunidos para acompanhar a tramitação dos projetos de leis da casa. Mais de 250 servidores são esperados no local.

A segunda assembleia extraordinária será realizada na quinta-feira (04), às 18h, na sede da Uramb.

O Sispmur vai apresentar um balanço da campanha de defesa da categoria que começou no início de maio, com aprovação do estado de greve, reuniões ocorridas e propostas.

Também será colocado na pauta as novas definições do movimento. A greve geral está no radar e por decisão da maioria pode ser deflagrada ainda nesta semana.