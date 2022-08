Saiba a quais conteúdos ficar atento e o que estudar para o Enem

Faltando um pouco menos de três meses para os candidatos realizarem as provas da edição 2022 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que ocorrem nos dias 13 e 20 de novembro, saiba a quais conteúdos ficar atento e o que estudar para o dia do exame.

Ademar Celedônio, diretor de ensino e inovações educacionais do SAS Plataforma de Educação, sugere algumas dicas de estudo e faz uma análise estatística de todas as áreas do conhecimento e suas disciplinas.

“É importante sinalizar que os próximos dias desse segundo semestre também serão decisivos para aqueles que querem ir bem no Enem, e ainda dá tempo de se preparar. Porém, é importante que o aluno não se desespere e não queira aprender, em poucos dias, os conteúdos de três anos e coisas novas”, comenta.

“Se um aluno tiver facilidade com questões de exatas, mas não tiver calma para interpretar o texto do enunciado, pode atrapalhar o seu entendimento e desempenho na elaboração da resposta”, avalia. “A prova do Enem traz muitos detalhes que demandam atenção para evitar se confundir ou cair em pegadinhas. A ansiedade e o estresse são comuns, mas devem ser controlados e treinados ao longo do ano, para chegar no dia do teste preparado ao que virá nas próximas horas”, enfatiza.

Em relação às disciplinas, o professor cita algumas temáticas mais registradas nas últimas provas, que podem cair este ano novamente e devem estar no radar dos alunos durante os estudos. Em matemática, por exemplo, é muito provável que cobrem geometria e razão e proporção, do que questões de trigonometria. Já em língua portuguesa, leitura e interpretações de texto lideram o ranking de perguntas, enquanto apenas 1,1% da prova costuma cobrar questões de figuras de linguagem.

Para ampliar o vocabulário e melhorar a nota na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular, o R7 reúne sete dicas dadas pela professora Flávia Consolato, coordenadora de correção de redações do Curso Anglo, Thiago Braga, autor e professor do Sistema de Ensino pH, e Wellington Costa, coordenador de redação do Curso Etapa.

Confira a análise com base nos 13 anos de Enem:

Matemática é a disciplina mais cobrada na prova (cerca de 1.215 questões) portanto, deve ser a prioridade: 86,4% das perguntas são focadas em geometria, escala, razão e proporção, aritmética, gráficas e tabelas, funções, estatística, porcentagem e probabilidade. Os temas menos cobrados são matrizes, notação cientifica, trigonometria e números inteiros e reais.

Língua Portuguesa é a segunda disciplina que concentra o maior número de questões (1.090). Os principais temas a seres estudados são leitura e interpretação de textos (33,9%), estrutura textual e análise de discurso, leitura e arte, gênero textual, literatura e variação linguística (juntos, concentram cerca de 51,5% das questões dessa disciplina).

Geografia em terceiro lugar (462 questões), com mais foco em geografia agrária (17,7%), meio ambiente (17,7%), questões econômicas e globalização (11,7%), geografia física (10,8%) e geografia urbana (10,4%).

Ciências da natureza é importante que o aluno se atente a: química (455 perguntas), físico-química, química geral e orgânica (74,3%); biologia (439 perguntas); humanidade e ambiente, citologia, histologia e fisiologia e fundamentos da ecologia (46,8%); e física (360 perguntas); mecânica e eletricidade e energia (57,8%).

História (394 questões). Deve-se focar em estudar sobre idade contemporânea (16,5% das questões), Brasil Colônia e Brasil Império (24,4%) e história política.

Segundo Celedônio, as demais disciplinas que aparecem no exame, como sociologia, filosofia, inglês e espanhol, apesar de serem fundamentais para o desenvolvimento e preparo do aluno, possuem uma representatividade menor no total de questões do Enem. “É importante ressaltar, porém, que elas não deixam de ser importantes, pois trazem conhecimentos que contribuem não só para as questões, como no desenvolvimento da redação, com um peso muito grande na nota final”, explica.