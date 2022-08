São Bento do Sapucaí: conheça os principais atrativos radicais do destino

Confira, abaixo, as principais práticas esportivas disponíveis na cidade:

VÔO LIVRE (ASA DELTA E PARAGLIDER)

Eleita por muitos voadores como um dos melhores pontos de voo livre do país, as rampas ao redor do conjunto (localizadas na Pedra do Baú) oferecem todas as condições para ótimos voos. O desnível médio de rampa/pouso é de 900 metros, e esta é uma região onde se formam térmicas fortes, ideais para longas permanências. O vento predominante, de Oeste a Norte, é favorável à decolagem.

MONTANHISMO

Principal montanha rochosa do Estado de São Paulo, a Pedra do Baú é também uma das mais importantes para a prática de alpinismo no Brasil. Após a conquista de seu cume em 1.940, cerca de trinta novas rotas de escaladas foram conquistadas por montanhistas e escaladores até o momento. Estas vias são dos mais variados graus de dificuldade técnica, e variam também no seu tamanho (de 10 a 300 metros). Todas as semanas, praticantes deste esporte vindos das mais diversas partes do país aventuram-se nas montanhas. Os pequenos blocos e falésias espalhados por todo lugar, oferecem aos escaladores excelentes oportunidades de treino e aperfeiçoamento técnico.

MOUNTAIN BIKE

Com uma infinidade de trilhas e estradas pouco transitadas, o município de São Bento do Sapucaí oferece aos ciclistas e cicloturistas as mais variadas opções de passeios. Os mais comuns são no Bairro dos Serranos, Campestre e Toldi. A assiduidade desses desportistas vem a cada dia aumentando mais nesta área, devido, principalmente, ao relevo propício e ao apoio do município a eventos e passeios ciclísticos.

TREKKING / CAMINHADA

A diversidade de estradas e trilhas encontradas no Município permitem as caminhadas sem a necessidade de equipamentos especiais. Mas, dependendo do local, é necessário o planejamento e acompanhamento de um guia experiente e que conheça a região.

CAVALGADA

Além de ser uma experiência por si só, a cavalgada permite uma eficiência nos passeios aos pontos turísticos do Município, uma vez que ajuda no deslocamento a longas distâncias.

RAPEL

A cidade também conta com profissionais habilitados para a técnica de rapel – com descidas praticadas em paredões com a Pedra do Baú e Pedra da Divisa, além de cachoeiras como a Cachoeira do Tobogã.

ARBORISMO

As diversidades de árvores do Município permitem a prática do Arborismo. Ele é praticado entre as copas das árvores, é uma espécie de percurso aéreo, onde se praticam atividades como andar em cordas bambas, tirolesas, redes, etc.

CAPITAL DO ESPORTE RADICAL

São Bento do Sapucaí pode ser oficialmente declarada “Capital do Esporte Radical”, o projeto de lei que autoriza a nomeação foi aprovado pelos deputados da Comissão de Constituição e Justiça da ALESP e já recebeu parecer favorável na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Com trilhas, cachoeiras e escalada, a cidade reúne todas as características para ser nomeada, e é uma boa opção para os turistas que buscam belas paisagens e esportes de aventura.