São Paulo anuncia a contratação de Nahuel Bustos

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (5) a contratação do atacante Nahuel Bustos. O jogador assinou vínculo de empréstimo com o Tricolor Paulista.

O argentino de 24 anos iniciou sua trajetória no Talleres, de Córdoba. Depois, teve uma breve passagem pelo Pachuca, do México, até ser comprado em definitivo pelo Manchester City. Apesar disso, o atleta nunca atuou pelo clube inglês e foi prontamente emprestado ao Girona, da Espanha, onde estava até agora.

Centroavante, ele é conhecido pela sua versatilidade e rapidez, além do faro de gols. No Tricolor, Bustos poderá atuar como um substituto de Calleri ou como um companheiro do camisa 9.

Agora, Nahuel espera ser regularizado no BID para fazer sua estreia pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o jogador poderá atuar apenas se o Tricolor alcançar a semifinal do torneio.