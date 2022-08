São Paulo entrega tudo dentro de campo, porém, Flamengo se mostra superior e fica com a vitória

O São Paulo recebeu o Flamengo na noite desta quarta-feira (24) pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Em um Morumbi com mais de 51 mil torcedores, o Tricolor Paulista foi derrotado por 3 a 1. João Gomes, Gabriel e Everton marcaram para o time carioca, já Rodrigo Nestor descontou para os donos da casa. Com isso, o rubro-negro vai com a vantagem para o jogo de volta, que irá acontecer no dia 14 de setembro, no estádio do Maracanã.

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Fortaleza no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi. Já o Flamengo tem o clássico contra o Botafogo, também no domingo, mas às 18h (de Brasília).

Eficiência faz a diferença

O São Paulo fez um bom primeiro tempo, criando mais chances de gol e com um volume de jogo maior, apesar disso, o Flamengo foi mais efetivo e abriu o placar no Morumbi.

Aos 12,’ João Gomes fez de cabeça após cruzamento de Everton Ribeiro. Mesmo com o gol, o Tricolor não se intimidou e cresceu no jogo. Patrick foi um dos principais nomes do São Paulo nestes primeiros 45 minutos e teve a melhor chance, quando acertou a trave de Santos. Mesmo assim, o Tricolor não conseguiu empatar, tampouco o Flamengo ampliou o placar.

São Paulo segue pressionando

No intervalo, Ceni optou por trocar Igor Gomes por Giuliano Galoppo, com isso, o Tricolor seguiu colocando pressão no adversário e tendo oportunidades. No primeiro lance, o camisa 14 cedeu um contra-ataque ao Rubro-Negro, mas Gabriel finalizou para fora. Na sequência, o São Paulo passou a ter mais chances.

Flamengo leva a melhor, mas São Paulo diminui

Mesmo com a pressão, Arrascaeta roubou a bola no meio campo, invadiu a área e cruzou. Jandrei desviou, a bola sobrou para Everton Ribeiro que chutou, mas o arqueiro são-paulino novamente afastou a bola, deixando com Gabriel, que não desperdiçou.

Mesmo assim, o São Paulo seguiu firme, Welington inverteu a jogada e a bola chegou em Igor Vinícius. O lateral dominou e encontrou Nestor, o jovem, que não vivia uma boa noite, chutou rasteiro e com força, sem chance para Santos defender.

Já nos minutos finais, o Flamengo ainda teve espaço para marcar o terceiro. Everton recebeu de Arrascaeta na entrada da área, dominou, girou e mandou para o fundo das redes de Jandrei, ampliando a vantagem no placar e arrematando a vantagem.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 1 x 3 Flamengo

Local: estádio do Morumbi

Data e hora: quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Nailton Junior de Sousa Oliveira.

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Público e renda: 51.365 / R$ 6.238.678,00

Cartão amarelo: Everton (Flamengo)

Gols: João Gomes aos 12’/1T, Gabriel aos 21’/2T, Everton aos 48’/2T (Flamengo); Rodrigo Nestor aos 33’/2T

SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Léo e Rafinha; Igor Vinícius, Pablo Maia (Andrés Colorado), Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Galoppo), Patrick (Luciano) e Reinaldo (Wellington); Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Gabigol (Everton) e Pedro (Lázaro). Técnico: Dorival Júnior.