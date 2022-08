São Paulo passa sufoco, sustenta empate contra o América-MG e avança na semifinal da Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (18), o São Paulo visitou o América-MG pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem de 1 a 0, conquistado na ida, no estádio do Morumbi, o Tricolor empatou por 2 a 2 e garantiu a classificação para a semifinal do torneio. Luciano, duas vezes, marcou para os visitantes, já Welington Paulista e Everaldo anotaram para os donos da casa.

Com o resultado, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo na semifinal do torneio. O Rubronegro venceu o Athletico-PR na noite da última quarta-feira (17), por 1 a 0, e avançou de fase.

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem o clássico contra o Santos no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o América-MG visita o Furacão no mesmo dia e horário.

Os primeiros minutos de jogo foram bastante disputados por ambas as equipes. Tanto São Paulo quanto América-MG buscavam criar oportunidades. Logo aos 2’, Everaldo fez falta dura em Pablo Maia, gerando o primeiro amarelo do jogo. O cartão representava bem a temperatura da partida, visto que o duelo estava bem agitado.

Brilho de Luciano

O São Paulo aproveitou a vantagem no placar e a superioridade na posse de bola e não desperdiçou a chance de abrir o marcador aos 22’ do primeiro tempo. Igor Gomes foi desarmado ao invadir a área, mas a bola sobrou para Nestor, que encontrou Luciano. O camisa 11 acertou um belo chute e mandou para o fundo das redes de Cavichioli.

O Tricolor continuou pressionando o adversário e aos 28 minutos, Diego Costa deu um chutão para o alto, e a bola foi dominada por Calleri. O camisa 9, com grande categoria, encontrou Luciano, e o camisa 11 novamente estufou as redes adversárias.

Coelho diminui

Antes do primeiro tempo acabar, o América-MG diminuiu o placar. Aos 40’, Reinaldo disputou bola pelo alto com Maidana, e acabou erguendo o braço e tocando na bola. Pelo lance, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Wellington Paulista não desperdiçou e diminuiu o placar para o Coelho.

São Paulo com um a menos e tudo igual no placar

O segundo tempo começou tão disputado quanto o primeiro. As equipes buscavam criar e o clima seguia quente, mas nenhum dos times levava perigo ao gol adversário. Aos 12’, Everaldo e Miranda disputaram na entrada da área, e o zagueiro Tricolor fez falta no jogador americano. O defensor levou o segundo amarelo e foi expulso de campo.

Com um jogador a mais, o América possuía espaço para criar, e aos 19’, Pedrinho encontrou Everaldo, que não desperdiçou e deixou tudo igual na partida, diminuindo o placar agregado.

O empate dava a classificação para o Tricolor devido ao placar agregado, mas o América-MG não desistia e seguiu buscando o gol que levaria a partida para os pênaltis. Apesar disso, o São Paulo conseguiu evitar a virada e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

América-MG 2 x 2 São Paulo (2 – 3 no agregado)

Local: Independência (Belo Horizonte-MG)

Data e hora: quinta-feira (18), às 21h (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Fabrício Vilarinho (GO)

Cartões amarelos: Everaldo, Índio Ramirez, Alê, Matheusinho e Eder, Danilo Avelar (América-MG); Luciano e Miranda (São Paulo)

Cartão vermelho: Miranda (São Paulo)

Gols: Luciano aos 22’/1T e aos 28’/1T; Wellington Paulista aos 43’/1T, Everaldo aos 19’/2T

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Caceres (Patric), Iago Maidana (Matheusinho), Éder e Ricardo Silva; Danilo Avelar, Juninho e Alê (Henrique Almeida); Pedrinho (Felipe Azevedo), Everaldo e Wellington Paulista (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Léo e Miranda; Igor Vinícius (Rafinha), Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes (Alisson) e Reinaldo (Welington); Luciano (Nikão) e Calleri (Patrick). Técnico: Rogério Ceni.