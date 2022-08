Secretária de Educação nega a falta de alimentos em escolas municipais

“Nós não entendemos o porque desta informação, porque nossas unidades são todas abastecidas com alimentação” disse a Secretária de Educação, Mara Gleibe, durante uma reunião com os diretores das escolas municipais, na manhã desta terça-feira (9), em Rondonópolis (MT).

A reunião aconteceu após denúncias sobre a suposta falta de alimentos nas unidades de educação da cidade. Diante dos fatos, a Secretária se reuniu com os diretores para mostrar fotografias das cantinas e dispensas comprovando que há alimentos.

“A nutricionista está sempre com o cardápio correto, há o acompanhamento sempre do departamento de nutrição para ver a qualidade da comida, para ver o cardápio das crianças. As nossas dispensas estão sempre abastecidas todas as semanas então a gente fica triste de ficar vendo que pessoas soltam vídeos falando coisas que elas não conhecem” ressaltou Mara Gleibe.

A Secretária ainda esclarece que houve um aumento no valor da merenda dos alunos devido ao aumento nos preços dos alimentos.

“Nós até chamamos o conselho de alimentação e o conselho de educação em conjunto e achamos importante fazer essa apresentação para todos os nossos diretores. Nós até aumentamos o valor da merenda este ano para 50 centavos a mais, aumentou mais de 30% por causa do aumento dos alimentos, então se aumentou por aluno esse valor está em lei. Queremos mostrar mesmo que a Secretaria de Educação é muito séria e preza pela legalidade e a responsabilidade com o alimento das crianças sim!” finaliza a Secretária Mara.