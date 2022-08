Secretaria de Esporte e Lazer anuncia novas datas para os Jogos Abertos e Corrida de Inverno

A Secretaria de Esporte e Lazer divulgou, nesta sexta-feira (26), as novas datas dos Jogos Abertos, etapa municipal, e da Corrida de Inverno. Apesar do reagendamento dos eventos esportivos, as inscrições feitas continuam válidas.

Conforme a Secretaria, o início dos Jogos Abertos, que seria neste sábado (27), foi transferido para a próxima sexta-feira, dia 02 de setembro, a partir de 19h30, no Ginásio Rio Verde.

Já a Corrida de Inverno, que seria no próximo dia 28, foi reagendada para o domingo seguinte, 04 de setembro. A prova terá o mesmo percurso, com largada no Lago Harri Müller, às 7h.

A entrega dos kits da corrida será no sábado (03), no local do evento, das 15h às 17h. É necessário apresentar o documento oficial com foto para a fazer a retirada.