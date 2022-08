Secretaria de Saúde convoca mais de 500 aprovados no processo seletivo

A Prefeitura de Cuiabá publicou, na edição suplementar da Gazeta Municipal nº 447 desta segunda-feira (22), a primeira convocação de aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários Imediatos e Formação de Cadastro Reserva nº 01/2022 – SMS.

Os seguintes profissionais foram convocados: técnicos de nível médio administrativo, motoristas de ambulância, técnico de segurança do trabalho, maqueiros, técnicos em saúde bucal, pedreiros, pintores, serventes, eletricistas, vigilantes, armador, mestres de obras, médicos (entre clínicos gerais e especialistas), técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, engenheiro de segurança do trabalho e profissionais de nível superior.

Os convocados terão 15 dias, contados a partir de 23 de agosto de 2022, para entregar toda a documentação necessária para contratação. Ultrapassado o prazo, aqueles que não compareceram serão automaticamente eliminados do certame. A relação de nomes contida na convocação obedece a ordem de classificação.

Os documentos exigidos são:

-Curriculum Vitae – Atualizado

-Foto 3X4

-RG, CPF e Título Eleitoral, CTPS e cópia do PIS ou PASEP

-Certificado de reservista

-Comprovante de abertura de Conta Corrente (pessoal) no Banco do Brasil, em Agência da Capital; ou declaração de não possuir

-Comprovante de residência

-Atestado de Saúde Ocupacional – ASO

-Cédula profissional para cargo específico

-Certidão Negativa Civil e Criminal de 1° e 2° Grau, do Poder Judiciário de Mato Grosso

-Certidão Negativa Civil e Criminal de 1° e 2° Grau, do Poder Judiciário Federal

– Declaração de Relação de Parentesco

– Declaração de Bens e Valores (IRRF ano anterior)

– Declarações de não exercer qualquer atividade pública ou privada incompatível com o exercício da função

-Diploma de Graduação na área de atuação ou Atestado de Conclusão acompanhado do Histórico Escolar e Diploma do Título de Especialização (se for o caso)

-Nível Médio e Nível Superior com Especialização

-Carteira de habilitação “D” e Certificado do Curso de Condutor de Veículo de Emergência e Primeiros Socorros (Motorista de Ambulância)

-Certidão de Vínculo empregatício Estadual

-Certidão de Vínculo empregatício Municipal

-Certidão Negativa Conselho Nacional de Justiça Certidão Negativa de Crimes Eleitorais

-Certidão Negativa de Quitação Eleitoral.

Os candidatos convocados serão atendidos presencialmente para a conferência da documentação. Após a verificação, os classificados devem protocolar toda a documentação exigida no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e deixar registrado no formulário os meios de contatos para agendamento da assinatura do Contrato Temporário e outras providências.