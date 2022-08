Secretaria Municipal de Cultura de Rondonópolis prorroga inscrições para Desfile do Sete de Setembro

Em 2022 se comemora o bicentenário da Independência do Brasil. O grito da Independência, como foi chamado o ato de Dom Pedro I realizado às margens do Ipiranga em 7 de setembro de 1822, será lembrado com programação especial planejada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) que terá início na próxima quinta-feira (1º de setembro), com o Hasteamento da Bandeira Nacional, às 8h, na Praça Brasil.

Para lembrar o acontecimento histórico na terra Brasil, a Secult elaborou um cronograma para o dia 7, cuja Parada da Independência vai acontecer envolvendo também esse ponto importante da cidade, conforme destaca o secretário de Cultura, Pedro Augusto Araújo: “Em respeito à tradição de Rondonópolis, que sempre realizou o Desfile do Sete de Setembro na Praça Brasil, nosso prefeito, José Carlos do Pátio, decidiu manter a marcha nesse local. Para isso, as obras que estavam acontecendo foram aceleradas. Outro motivo foi a representação simbólica que essa praça tem, inclusive pelo nome que carrega, mais especificamente para essa data”.

Pedro Augusto anuncia que as inscrições para participar do desfile foram estendidas e podem ser feitas até a segunda-feira (29) da semana que vem, às 18h, pelo e.mail [email protected] Outra opção é comparecer pessoalmente à Secult, que fica na Rua Quinze de Novembro 247, Centro, Espaço Cultural Casario, entre 7h30 e 11h e 13h e 17h. Qualquer dúvida pode ser sanada pelo telefone: 3411-5324.

Com expectativa de público em torno de dez mil pessoas, segundo o secretário, a Festa da Pátria vai contar com cerca de 30 agremiações desfilando, como escolas – tanto municipais quanto estaduais, privadas e militares – e, ainda, outras instituições da sociedade, entre elas, igrejas evangélicas e católicas, ONGs, entidades filantrópicas e clubes de serviço.