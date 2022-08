Secretarias de Rondonópolis se organizam para otimizar cursos de qualificação

A Prefeitura de Rondonópolis tem formado todo semestre novos profissionais capacitados em cursos de diversas áreas. Nesta quarta-feira (10) as lideranças das Secretarias Municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação e também de Promoção e Assistência Social se reuniram com as entidades que oferecem e realizam os cursos na cidade.

A secretária Ciência, Tecnologia e Inovação Neiva de Col adiantou que o município vai abrir ainda essa semana 480 vagas em cursos de qualificação profissional, por isso reuniu todas as partes envolvidas nos processos dos cursos para traçar estratégias e alinhar os últimos detalhes para dar início nas inscrições.

A equipe técnica da Secretaria de Promoção e Assistência Social, principalmente os coordenadores dos Centros de Referência de Assistência Social também participaram da reunião. É pelos Cras que o município pretende atrair os alunos que são as pessoas mais necessitadas e que precisam de uma oportunidade para começar uma nova atividade ou até mesmo se aperfeiçoar.

Os cursos contratados pelo município são das áreas da estética, beleza, culinária e até mesmo administrativa. A intenção do município é integrar também a pasta de Desenvolvimento Econômico para, depois de concluído o curso, o aluno pode acessar micro crédito especial para começar suas atividades profissionais de forma autônoma.

As entidades Obra Kolping e a Associação Luz e Sal serão as realizadoras dos cursos. O encontro antes da abertura das inscrições serviu ainda para avaliar em quais regiões cada curso deverá ser oferecido, com vistas na necessidade e vocação de cada região.