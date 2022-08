Seis causas da queda de cabelo e da alopecia

Alopecia é um distúrbio de pele que ocorre no couro cabeludo, nas áreas ao redor das sobrancelhas, nos cílios e no rosto causando queda de cabelo, isso porque o sistema imunológico ataca os folículos capilares.

Infelizmente a queda de cabelo e as manchas são as maiores reclamações de pessoas que possuem a doença. Conheça as principais razões que podem causar alopecia e queda de cabelo:

Estresse

Nosso sistema nervoso e digestivo são diretamente afetados pelo estresse e o couro cabeludo pode não receber a quantidade de nutrientes necessária, resultando em um cabelo fino e em menor quantidade.

A comida

O cabelo precisa de muita nutrição para se manter saudável, se você não estiver consumindo a quantidade correta de vitaminas diariamente o processo de queda tende a acelerar cada vez mais.

Penteados e tratamentos capilares

Alguns penteados e tratamentos muito agressivos para o cabelo podem acabar danificando o crescimento fazendo os fios ficarem finos e fracos.

Hormônios

Os níveis hormonais podem flutuar por vários motivos e por isso, podem afetar a capacidade dos folículos capilares e fazer com que o cabelo fique mais fino.

Envelhecimento

O envelhecimento é uma das quedas mais comuns relacionadas à calvície.

Caspas e outras infecções de pele.

É importante sempre manter a atenção caso seu couro cabeludo pareça infeccionado ou esteja descamando. Com o tratamento dessas infecções o cabelo pode ser restaurado e a queda pode ser evitada, então fique atento.