Sesc Poxoréu inaugura parque aquático com apresentação do Trio Viola Raiz e recreação para crianças

O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT), inaugura, neste sábado (6), às 9h, o parque aquático do Sesc Poxoréu. O local é equipado com uma piscina semiolímpica (25 metros), uma piscina infantil com dois aparelhos que disparam água – sendo um cogumelo e uma bengala -, quatro quiosques com churrasqueira, lanchonete e um palco para shows.

No final de semana da sua inauguração, haverá recreação para a criançada, como corrida de saco, argola no cone, pebolim, pingue-pongue e xadrez. No domingo (7), o haverá show musical com Trio Viola Raiz a partir das 12h.

O diretor regional do Sesc no estado, Carlos Rissato, destaca a importância do espaço para a população. “A região precisa de áreas de lazer e essa estrutura garantirá que os moradores tenham acesso às diversas atividades de recreação e entretenimento”.

Locação dos quiosques

Os espaços dos quiosques, que estarão disponíveis para locação, possuem churrasqueira e pia. Os usuários podem retirar com a coordenação da unidade uma caixa térmica, mesas e cadeiras. A reserva é feita presencialmente, de segunda a sexta, entre 9h e 16h.

A entrada é gratuita para clientes com o cartão Sesc. Já o público em geral pode contratar o day use, que custa R$ 20,00 o ingresso integral e R$ 10,00 a meia-entrada.

O Sesc Poxoréu está localizado na Rua Graciliano Ramos, sem número, no Jardim Tropical.

*O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Serviço

Inauguração do Parque Aquático do Sesc Poxoréu

Endereço: Rua Graciliano Ramos, sem número, Jardim Tropical – Poxoréu/MT

Horário de funcionamento: sábado e domingo, das 9h às 16h

Reserva dos quiosques: de segunda a sexta, entre 9h e 16h, presencialmente

Entrada gratuita: clientes com o cartão Sesc

Day use: R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia-entrada

Informações: (66) 3436-2301