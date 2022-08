Sete pessoas morrem em colisão entre van e caminhão

Um acidente em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná, entre uma van e um caminhão deixou pelo menos sete pessoas mortas na BR-376. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 23h30 desta quinta-feira (11), na região da Colônia Witmarsun.

Os dois veículos seguiam no mesmo sentido, na pista que leva a Curitiba. Na altura do KM 545, da BR-376, a van colidiu com a traseira do caminhão. A frente do veículo de transporte de passageiros ficou completamente destruída. Segundo informações preliminares, 10 pessoas tiveram ferimentos, sendo que sete não resistiram. As outras vítimas foram resgatadas em estado grave.

Seis pessoas tiveram o óbito confirmado no local e outra não resistiu após ser encaminhada para um hospital da Região Metropolitana de Curitiba.

Uma das faixas da BR-376 chegou a ser interditada, porém, na manhã desta sexta-feira (12) o tráfego já está totalmente liberado. Os veículos foram removidos do local e levados até um posto da PRF.