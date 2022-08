Setrat vai atender em novo endereço na Vila Goulart a partir de segunda-feira

Visando proporcionar mais comodidade e melhor atender ao público em geral a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), vai interromper os serviços ao público a partir desta quarta-feira (31) até sexta (02/09), pois mudará de endereço.

Segundo o secretário da Setrat, Lindomar Alves, o órgão de trânsito municipal passa a funcionar normalmente a partir da próxima segunda feira (5), na Rua Guia Lopes, S/N, esquina com Rua 7 de Setembro, na Vila Goulart, em frente ao novo Posto de Saúde.

Lindomar lamenta os transtornos da mudança bem como a interrupção dos serviços aos cidadãos e conta com a compreensão de todos. Por conta do local ser mais amplo, ele garante ao público que o órgão vai poder atender com mais comodidade no novo endereço.

O secretário orienta ainda que quem quiser mais informações pode entrar em contato pelo telefone: (66) 3411 3500 e a partir da próxima segunda-feira (05), pelo telefone (66) 94413 1006.