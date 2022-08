Dos três macronutrientes – proteína, carboidratos e gordura – a proteína é a mais famosa. Mas, apesar de seus benefícios, é preciso estar atento – comer muita proteína também pode causar malefícios para o seu corpo.

Segundo especialistas, a maioria dos adultos precisa de apenas 40 a 50 gramas por dia. Já a ingestão diária de proteínas para bebês e crianças varia de acordo com a idade, devendo ter sua quantidade sugerida por pediatras e nutricionistas.

Mas, afinal, como saber se estamos consumindo esse macronutriente em excesso? Confira, abaixo, 7 sinais de que você está comendo muita proteína:

Você está desidratado

A desidratação é um efeito colateral que pode ocorrer quando o consumo de proteína excede as necessidades do seu corpo. Com isso, mesmo que sua ingestão de água não tenha mudado, você pode notar que está com mais sede do que o de costume.

Você está com dor de cabeça e sente-se fraco

Dores de cabeça e fadiga geral são dois outros efeitos colaterais potenciais que podem ocorrer se você estiver comendo muita proteína. Além disso, esses sintomas também podem surgir como resultado de uma dieta cetogênica.

Você está com mau-hálito

Comer muita proteína também pode causar mau hálito. Isso ocorre provavelmente porque um corpo em cetose pode produzir acetona, o mesmo ingrediente encontrado no removedor de esmalte. Além disso, alguns aminoácidos encontrados na proteína também podem ser os culpados.

Você se sente constipado

Se você está comendo muita proteína, é provável que esteja cortando outra área de sua dieta. Isso pode fazer com que o seu corpo esteja perdendo fibras, resultando em um intestino constipado. Comer alimentos ricos em fibras, como grãos integrais e legumes, pode ajudar a prevenir e aliviar a constipação.

Você está lidando com pedras nos rins

Se você tem problemas renais, o consumo excessivo de proteína pode ser muito danoso. Isso porque comer muita proteína animal – como carne, ovos e frutos do mar – pode aumentar os níveis de ácido úrico do seu corpo, o que pode levar ao desenvolvimento de pedras nos rins. Além disso, uma dieta rica em proteínas também diminui os níveis de citrato urinário do corpo, químico que impede a formação de pedras nos rins.