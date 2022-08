Sistema Fecomércio-MT inicia segunda etapa do projeto ‘Movimenta’ em Rondonópolis

O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Sesc e Senac, realiza a 2ª etapa do projeto ‘Movimenta’ nas cidades de Rondonópolis e Jaciara, entre os dias 16 e 19 de agosto. A ação é promovida em parceria com as Prefeituras dos respectivos municípios. A entrada é gratuita.

Palestras com a head de vendas e negociação, Cléria Del Barco, orientações em saúde, serviços de beleza ofertados por profissionais do Senac, como corte de cabelo e design de sobrancelhas, apresentações artísticas e recreação estão entre as atividades programadas para os dois dias. A entrada nas palestras é gratuita e, na ocasião, serão arrecadados alimentos não perecíveis para o ‘Mesa Brasil’, rede de bancos de alimentos que combate a fome e o desperdício. Os interessados em contribuir podem levar um quilo de alimento para o projeto.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, destaca os números da primeira etapa do projeto, realizado nos meses de junho e julho em sete municípios do estado. “Ao todo, foram contabilizados 35.545 atendimentos nas cidades de Acorizal, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Colíder e Alta Floresta. O projeto é um sucesso, além de levar ações, leva informação e qualidade de vida para os mato-grossenses”.

Durante o projeto, o Sesc Empresa visitou 288 estabelecimentos comerciais esclarecendo sobre os benefícios e serviços oferecidos pelo Sistema Fecomércio Mato Grosso, por meio do Sesc e Senac.

O diretor regional do Sesc/Senac-MT, Carlos Rissato, ressalta que a finalidade do ‘Movimenta’ é levar os serviços disponibilizados nas unidades para o interior. “Nossa missão é atender um público que esteja em pontos mais afastados das nossas unidades, democratizando o acesso e ampliando o alcance das ações do Sesc e do Senac. É uma alegria ver o resultado da primeira edição e, por isso, estamos repetindo essa iniciativa”, ressalta ele.

Em Rondonópolis, as ações iniciam na próxima terça-feira (16), às 13h30, com apresentações artísticas, recreações e orientação em saúde no Centro Poliesportivo Padre Lothar Bauchrowitz. No mesmo dia, será ministrada a palestra ‘Como performar suas vendas’, às 19h, no Teatro Sesc Rondonópolis.

Já na quarta-feira (17), a partir das 7h30, serão realizadas atividades no Centro Poliesportivo Padre Lothar Bauchrowitz. O ‘Movimenta’ se despede da cidade polo na Praça Pôr do Sol, às 18h, com a apresentação do palhaço Zabilim Plim Plim e da artista cientista, brincadeiras, corte de cabelo, tranças, design de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicemia e IMC.

As equipes do Sesc e Senac chegam à Jaciara na quinta-feira (18). A Escola Municipal Professora Maria Villany Delmondes recebe a comitiva a partir das 13h30. No período noturno, às 19h, é realizada a palestra ‘Como performar suas vendas’, no Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida.

Na sexta-feira (19), o primeiro circuito da 2ª etapa do ‘Movimenta’ iniciará, às 7h30, na Escola Municipal Professora Maria Villany Delmondes. O Palhaço Zabilim Plim Plim e a artista cientista se apresentam no Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida, às 13h. Além disso, o Senac também disponibilizará corte de cabelo, tranças, design de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicemia e IMC.

O segundo circuito da 2ª etapa do Movimenta será realizado em Barra do Garças, nos dias 23 e 24 de agosto, e em Água Boa (25 e 26/08). Já o 3° circuito está agendado para Primavera do Leste (30 e 31/08) e em Poxoréu (01 e 02/09).

SERVIÇO

RONDONÓPOLIS

Apresentações artísticas, recreações, orientação em saúde, atividades com óculos de realidade virtual e de aprendizado 3D com tablets

Quando: 16 de agosto (terça-feira), às 13h30

Local: Centro Poliesportivo Padre Lothar Bauchrowitz

Palestra “Como performar suas vendas”

Quando: 16 de agosto (terça-feira), às 19h

Local: Teatro Sesc Rondonópolis

Apresentações artísticas, recreações, orientação em saúde, atividades com óculos de realidade virtual e de aprendizado 3D com tablets

Quando: 17 de agosto (quarta-feira), às 7h30

Local: Centro Poliesportivo Padre Lothar Bauchrowitz

Apresentações do Palhaço Zabilim Plim Plim e da artista cientista, recreações, corte de cabelo, tranças, design de sobrancelhas, aferiçãode pressão, teste de glicemia e IMC

Quando: 17 de agosto (quarta-feira), às 18h

Local: Praça Pôr do Sol

JACIARA

Apresentações artísticas, recreações, orientação em saúde, atividades com óculos de realidade virtual e de aprendizado 3D com tablets

Quando: 18 de agosto (quinta-feira), às 13h30

Local: Escola Municipal Prof Maria Villany Delmondes

Palestra “Como performar suas vendas”

Quando: 18 de agosto (quinta-feira), às 19h

Local: Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida

Apresentações artísticas, recreações, orientação em saúde, atividades com óculos de realidade virtual e de aprendizado 3D com tablets

Quando: 19 de agosto (sexta-feira), às 7h30

Local: Escola Municipal Prof Maria Villany Delmondes

Apresentações do Palhaço Zabilim Plim Plim e da artista cientista, recreações, corte de cabelo, tranças, design de sobrancelhas, aferição de pressão, teste de glicemia e IMC

Quando: 19 de agosto (sexta-feira), às 13h

Local: Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida