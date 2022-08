Sitiante é encontrado morto com facas cravadas no pescoço

Um sitiante aparentando ter mais de 60 anos foi encontrado morto com duas facas cravadas no pescoço, na manhã desta quarta-feira (10) em um cômodo que ele alugava, na Rua José Barriga, Vila Itamaraty, em Rondonópolis (MT). Ele foi encontrado por uma mulher que faz a limpeza do imóvel.

Conforme informações, o homem havia acabado de vender as terras nas proximidades de Poxoréu (MT). Fazia cerca de 15 dias que ele havia alugado o cômodo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e está no endereço. A equipe do SAMU esteve no local e constatou a morte.