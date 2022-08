Suspeito de estupro é espancado até a morte por moradores

Um homem suspeito de ter estuprado crianças foi espancado até a morte por moradores, no bairro Morada Nova, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu neste domingo (28).

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito no local.

No local, alguns vizinhos informaram que a vítima daria doces e até celulares de presente para atrair as crianças para casa dele, onde eram praticados os supostos assédios.

Ainda segundo a PM, os suspeitos da agressão não foram identificados. O corpo do homem, de 57 anos, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Belo Horizonte. Ele tinha passagem por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber sobre as investigações do caso e aguarda retorno.