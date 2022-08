Tá tudo dominado!

A entrevista de Lula ontem no Jornal Nacional, da Rede Globo, foi o que todo mundo esperava. O candidato estava tão confortável que chegou a sorrir de satisfação por diversas vezes durante a sabatina.

Já de início, Bonner afirmou: “O senhor não deve nada à Justiça!” Que coisa linda! Não que não seja verdade, uma vez que os processos contra Lula foram anulados (5 anos depois) pelo Supremo Tribunal Federal, por reconhecerem a incompetência de Sérgio Moro (e foi incompetente mesmo, legal e profissionalmente) e sua abjeta parcialidade ao resolver montar um grupo de troca de mensagens no Telegram com os acusadores do ex-presidente. Moro foi um “zoró” mesmo. Trocou os louros de entrar para a história pela ambição de entrar para a política. E avaliou mal, já que, no Paraná, estado pelo qual concorre a uma vaga no Senado, não lidera as pesquisas. Mas não é de Moro que quero escrever aqui.

O primeiro assunto abordado na entrevista de Lula foi a corrupção. Sabe aquele lance de “se a vida lhe der um limão, faça uma limonada”. Pois é. Foi o que fez o candidato petista. “Só apareceu corrupção porque a gente deixava investigar”, foi sua conclusão. Não respondeu o porquê de seu governo estimular a corrupção, institucionalizá-la e, até mesmo, replicá-la no governo de sua sucessora, Dilma Rousseff. O “mensalão” de Lula virou o “petrolão” de Dilma; o mesmo modus operandi de uma mesma forma de governo, chamada de “cleptocracia” pelo Ministro Gilmar Mendes, do STF, ou “governo de ladrões”, numa tradução livre do termo.

E Lula tentou equiparar toda a corrupção do seu governo, todos os pagamentos bilionários de propina e desvio de dinheiro público com o chamado “orçamento secreto” praticado pela atual gestão. Bom, é preciso reconhecer que a liberação privilegiada das chamadas emendas de Relator na execução orçamentária é deletéria por diversas razões. Em primeiro lugar, porque transfere o comando do Orçamento da União da Presidência da República para o Congresso Nacional, numa flagrante usurpação de poder. Em segundo lugar, porque, ao liberar as emendas do Relator em preferência às demais, atende-se às demandas paroquianas dos parlamentares em suas bases eleitorais sem que haja otimização do dinheiro público pela falta de planejamento, e sem que os deputados e senadores precisem dialogar politicamente com governadores e prefeitos, numa clara ação disruptiva da interdependência entre as forças políticas eleitas pelo povo brasileiro.

As emendas liberadas preferencialmente pelo chamado “Orçamento Secreto” não acarretam, em princípio, desvio de dinheiro público. É uma forma de compra de aliados políticos no Congresso Nacional, mas não necessariamente indica que esse dinheiro vá para o bolso de algum congressista. Já na corrupção generalizada dos governos Lula e Dilma, o esquema era montado com a finalidade do desvio de dinheiro, mediante a contratação superfaturada de obras públicas para ulterior pagamento de propina. Ambos, orçamento secreto de Bolsonaro e corrupção de Lula, são ruins para o Brasil, mas não se comparam. A corrupção ganha, de longe, em vileza e imoralidade.

Ainda na entrevista, Lula afirmou que o agronegócio não o apoiava porque seu governo impunha regras ambientais mais rígidas. Ao pregar para os seus convertidos ambientalistas, Lula desconsiderou toda atenção que o agronegócio empresta às normas ambientais, e desrespeitou até à alma milhões de produtores que se dedicam à atividade que sustenta nossa balança de comércio externo, com massivo desenvolvimento científico e tecnológico a fim de produzir cada vez mais sem precisar ampliar áreas de plantio para dentro das APP’s da vida.

Assim como os entrevistadores do JN apertaram o presidente Bolsonaro com duas declarações, por que não questionaram o candidato do PT sobre declarações do tipo “cadê as mulheres de grelo duro do nosso partido”, declaração machista e sexista referindo-se às feministas de sua agremiação; ou “Pelotas é polo exportador de veados”, uma declaração preconceituosa e infeliz ao se referir à cidade gaúcha; ou outra como “Não tem coisa mais fácil do que cuidar de pobre, no Brasil. Com dez reais, o pobre se contenta; rico não, por mais que você libere, quer sempre mais, nunca se conforma”. Esta última, nem vou comentar.

Não fiquei surpreso com o tom da entrevista de Lula. Esperava isso mesmo dos entrevistadores. Acho que a audiência também. Na entrevista com Bolsonaro, o Ibope registrou 37 pontos de audiência. Na de ontem, 32. Tinha menos pessoas interessadas em assistir ao circo de horrores, uma vez que, como diz o “poeta”, “tá tudo dominado”.