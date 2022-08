Travessia urbana da BR-163/364 terá interdição próximo ao trevão entre os dias 2 e 17 de agosto

A BR-163/364 na travessia urbana de Rondonópolis terá interdição a partir desta terça-feira (2) para realização de obras de drenagem que começam a ser executadas pela Prefeitura de Rondonópolis. A interdição ocorre na rodovia em trecho após o posto Trevão em direção a entrada da cidade no bairro Vila Goulart e segue até o dia 17 de agosto.

O tráfego de veículos será desviado pela Rua Presidente Prudente no bairro Vila Goulart. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) informa que está trabalhando com o apoio da Concessionária Rota do Oeste para causar o menor transtorno possível para quem trafega na região.

No período de interdição, a Sinfra pede aos condutores que mantenham a atenção ao passar pelo trecho.

Outras interdições

Para que a obra de drenagem seja realizada serão necessárias novas interdições definidas em etapas. Assim, estão previstas interdições entre os dias 17 e 22 de agosto, entre 30 de agosto e 7 de setembro, entre 17 e 24 de setembro e entre 29 de setembro e 13 de outubro.

A Sinfra informará os trechos que serão interditados em cada etapa de obra e a alternativa de tráfego no período.