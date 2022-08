TRE atende pedido de coligação e suspende publicação de pesquisa eleitoral

O juiz José Luiz Leite Lindote, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, atendeu a um pedido da coligação encabeçada pelo atual governador e candidato à reeleição em 2022, Mauro Mendes (UB), e suspendeu a publicação de uma pesquisa eleitoral sobre as intenções de voto aos candidatos ao Governo do Estado, Senado, deputados federais e estaduais. O estudo foi encabeçado pelo instituto Percent.

No argumento da coligação ‘Mato Grosso avançando, sua vida melhorando’, uma série de falhas na elaboração da pesquisa eleitoral, a começar pela escolha dos locais: Cuiabá e Várzea Grande. Para o grupo, redutos eleitorais da principal adversária de Mendes nestas eleições, Marcia Pinheiro (PV).

Das cidades, a coligação defende que a pesquisa contemple mais municípios entre os 141 do Estado. Além disso, aponta falha na margem de erro e outras da realização do estudo .

Em sua decisão, o juiz do TRE considerou com os argumentos da coligação “se mostram razoáveis” e acatou o pedido de suspensão da publicação. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 5 mil.