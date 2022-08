TRE de Mato Grosso recebeu 499 requerimentos de registros de candidaturas

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso recebeu 499 Requerimentos de Registros de Candidaturas (RRCs). O prazo para que os partidos, federações e coligações encaminhassem os RRCs findou na segunda-feira (15) às 19 horas.

São quatro candidatos(as) ao cargo de governador(a) com seus respectivos vices, sete candidatos ao cargo de senador com os respectivos 1º e 2º suplentes, 156 candidatos (as) a deputado (a) federal e 314 para o cargo de deputado(a) estadual.

O quantitativo de candidatos que irão disputar as eleições gerais deste ano em Mato Grosso ainda pode sofrer uma variação. Isso porque os órgãos de direção dos partidos políticos e das federações tem até o dia 02 de setembro para preencherem as vagas remanescentes para as eleições proporcionais, observados os percentuais mínimo e máximo para candidaturas de cada gênero, no caso de as convenções para a escolha de candidatas e candidatos não terem indicado o número máximo de até 100% de lugares a preencher mais 1 (um) para os cargos proporcionais.

O TRE-MT tem até o dia 12 de setembro para julgar todos os pedidos de registros de candidaturas aos cargos de governador, vice-governador, senador, suplentes, deputados federais, estaduais, inclusive os impugnados e os respectivos recursos.

Também é 12 de setembro o prazo final para pedido de substituição de candidatas ou de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, exceto em caso de falecimento, caso em que poderá ser efetivado após esta data.

Qualquer cidadão pode acompanhar os requerimentos de registros, obter informações sobre os candidatos, lista de bens declarados, bem como acompanhar movimentações sobre prestação de contas. Para isso basta acessar a plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.