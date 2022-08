Três pessoas ficam feridas; duas delas presas às ferragens após carro bater em traseira de carreta

Três pessoas ficaram gravemente feridas, duas delas presas às ferragens, após um carro bater na traseira de uma carreta, a colisão aconteceu na noite de sábado (27), na avenida Lions Internacional, em Tangará da Serra-MT.

O motorista de uma carreta estava fazendo manobras, saindo do pátio de uma empresa e parte do veículo encontrava-se atravessado na rua, porém, a via estava sinalizada e tinha ainda uma pessoa auxiliando o trânsito.

De repente, um veículo de cor branca em alta velocidade surgiu na avenida e bateu violentamente na traseira da carreta.

Dentro do veículo havia cinco pessoas, entre elas, um bebê de seis meses.

O motorista e mulher que estava no banco da frente chegaram ficar presos às ferragens, uma outra passageira do banco de trás também ficou bastante ferida, o bebê e uma outra pessoa não se feriram.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

As vítimas após serem liberadas das ferragens foram encaminhadas para o hospital do município com lesões graves.