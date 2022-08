Três vítimas ficam gravemente feridas após colisão entre motocicletas

Três pessoas ficaram gravemente feridas na noite deste sábado (13) após um acidente envolvendo duas motocicletas na região da MT 480, entrada do bairro Morada do Sol, em Tangará da Serra, em Tangará da Serra.

Ainda são poucas as informações do acidente, já que as vítimas estavam inconscientes no momento em que as equipes de segurança chegaram no local.

Possivelmente, uma das motos tentou uma manobra de conversão e acabou causando o acidente. Duas ambulâncias deslocaram para a ocorrência. Dois homens e uma mulher acabaram lançados após a batida.

Durante o atendimento, a mulher atendida recobrou a consciência. Todas as vítimas foram encaminhadas em estado grave ao Hospital Municipal de Tangará da Serra.

A Polícia Judiciária Civil e a Politec deverão investigar as circunstâncias de mais este acidente.