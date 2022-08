Últimos dias para negociar conta de energia atrasada com desconto em Mato Grosso

A campanha de negociação de contas de luz em atraso, com condições especiais de pagamento, termina amanhã (31). A Energisa está oferecendo parcelamento de até 24 vezes no boleto ou no cartão de crédito, além de outras facilidades. Desde o início da ação, mais de 12 mil clientes já fizeram a negociação em Mato Grosso.

As opções para a regularização dos débitos estão disponíveis para todos os clientes pelos canais de atendimento digitais, sem sair de casa. Basta ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG).

A coordenadora de recebíveis, Maria Alice Antunes, afirma que a empresa quer oferecer oportunidades que consigam atender a necessidade do cliente. “A gente disponibilizou várias opções, temos o parcelamento, isenção em juros de mora, multa e correção monetária para pagamento à vista. Ou seja, flexibilizamos as condições para poder caber no bolso dos clientes”, explica Maria Alice.

Como negociar

Pela Gisa (WhatsApp), acessando o link www.gisa.energisa.com.br, o cliente deve escolher o estado em que está e a opção ‘Parcelamento’.

Aqueles que preferirem negociar pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. Já no APP Energisa On, é só clicar no ícone Parcelamento.