Urnas que passarão por auditoria serão sorteadas em 27 Zonas Eleitorais de Mato Grosso

O sorteio para a auditoria da votação eletrônica será realizado em 27 Zonas Eleitorais de Mato Grosso, conforme deliberação da reunião desta segunda-feira (29). Foram convidados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) a participarem do ato representantes partidários, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Ministério Público Eleitoral e demais entidades fiscalizatórias.

O escopo do Tribunal previa a realização do sorteio em 25 Zonas Eleitorais, levando em conta o raio de 300 km de distância de Cuiabá, em função da complexidade da logística de transporte de urnas.

Estavam inicialmente previstos os seguintes municípios: Cuiabá (1ª, 39ª, 51ª e 55ª ZEs), Rosário Oeste (3ª ZE), Poconé (4ª ZE), Nova Mutum (5ª ZE), Cáceres (6ª ZE), Diamantino (7ª ZE), Rondonópolis (10ª e 46ª ZEs), Campo Verde (12ª ZE), Barra do Bugres (13ª ZE), Jaciara (14ª ZE), Arenápolis (17ª ZE), Mirassol D’Oeste (18ª ZE), Tangará da Serra (19ª ZE), Várzea Grande (20ª e 49ª ZEs), São José do Rio Claro (29ª ZE), Chapada dos Guimarães (34ª ZE), Santo Antônio de Leverger (38ª ZE), Primavera do Leste (40ª ZE), Pedra Preta (45ª ZE) e Poxoréu (47ª ZE).

Por sugestão do Partido Novo, que enviou representantes à reunião, foram incluídas as Zonas Eleitorais com sede em Sinop (22ª ZE) e Barra do Garças (9ª ZE). O encontro contou ainda com representantes de outros partidos de coligações, da OAB-MT e do procurador regional eleitoral Erich Raphael Masson.

Os representantes partidários e das entidades fiscalizatórias que forem credenciados poderão escolher uma seção eleitoral da Zona Eleitoral sorteada para ter a urna auditada. Para isso, precisam encaminhar o formulário de credenciamento devidamente preenchido até o dia 16 de setembro ao e-mail [email protected]

Como ocorre

Este ano estão previstas duas formas de auditoria a serem realizadas nas urnas eletrônicas, de modo a ampliar a transparência do processo de votação. O Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas será realizado no mesmo dia e horário do pleito em 20 urnas. Já o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, ocorrerá pouco antes do início da votação, por meio da verificação da autenticidade e integridade dos sistemas em três urnas, diretamente na seção eleitoral.

Todas as informações sobre o processo de auditoria da votação eletrônica podem ser acessadas no site do TRE-MT.