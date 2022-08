Vacina contra Poliomielite está disponível em todas as unidades básicas de saúde

Rondonópolis iniciou a campanha de vacinação contra Poliomielite neste mês de agosto tendo como público alvo crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias. E, também a campanha de Multivacinação, para atualização da caderneta vacinal para todas as idades.

Todas as 63 unidades básicas de saúde municipais estão com estoque completo contendo todas as vacinas da rede pública disponíveis para todas as idades tornado possível a atualização da carteira vacinal no dias úteis deste mês.

Aos munícipes que não conseguem ir até uma unidade de saúde em dias úteis, poderá vacinar e levar seus familiares para imunização do Dia D marcado para o sábado, 20 de agosto, com atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h.

De acordo com o gerente do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal da Saúde, Paulo Padim, houve uma flexibilidade dos pais e responsáveis na vacinação das crianças e muitas deixaram de receber alguma dose ou todas do Plano Nacional de Imunização (PNI) o que possibilitou o retorno de algumas das doenças infantis mais temidas.

“A gente precisa que nossas crianças sejam vacinas, pois é uma doença que já tinha sido erradicada em nosso país, mas infelizmente está começando a voltar da mesma forma que o sarampo, a varicela e outras doenças”, explicou.

A poliomielite também conhecida como pólio e paralisia infantil é causada pelo poliovírus. A doença pode acometer o sistema nervoso e paralisar os movimentos de uma pessoa. O último caso da doença foi registrado em 1989, sendo assim a doença é considerada extinta no Brasil desde 1994 graças à vacina.