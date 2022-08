Veja cinco benefícios do limão para a saúde

Uma fruta bastante popular, o limão oferece uma grande quantidade de vitamina C, compostos vegetais e fibras solúveis, que nos proporcionam vários benefícios para a saúde. Seu consumo é capaz de auxiliar na perda de peso e na redução dos riscos de desenvolver doenças cardíacas, anemia, pedras nos rins, problemas digestivos e até mesmo o câncer.

Pensando nisso, separei 5 benefícios do consumo de limão para a saúde:

Ajuda a controlar o peso

Comer limões pode ajudar na perda de peso, pois a fibra solúvel de pectina se expande em nosso estômago, o que nos ajuda a sentirmos satisfeitos por mais tempo. Beber suco de limão em vez de bebidas com alto teor calórico também pode contribuir para a perda de peso, pois aumenta o número de calorias que queimamos.

Previne pedras nos rins

O ácido cítrico presente nos limões é muito bom para prevenir pedras nos rins. Isso porque ele ajuda a aumentar o volume e o pH da urina, inibindo a formação de pedras e quebrando aquelas que já estavam sendo formadas.

Protege contra a anemia

O limão tem pequenas quantidades de ferro e é bom para pacientes anêmicos. Ele é importante pois ajuda a obter oxigênio suficiente em todo o corpo.

Melhora a saúde digestiva

Os limões são repletos de fibras solúveis, que podem melhorar a saúde intestinal e retardar a digestão de açúcares e amidos. Eles também podem ajudar a melhorar a saúde digestiva. No entanto, é preciso consumir a polpa do limão, não apenas o suco.

Bom para a pele

A vitamina C do limão é rica em antioxidantes que podem proteger a pele, reduzindo os danos e o envelhecimento prematuro. Além disso, os altos níveis de pH no limão também podem diminuir a oleosidade da pele e reduzir a inflamação.