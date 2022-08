Ventos fortes causam transtornos e derrubam árvores em Rondonópolis

O vento forte acompanhado da chuva que caiu repentinamente na tarde desta quinta-feira (18) em Rondonópolis causou prejuízos em algumas partes da cidade. Um carro teve a traseira esmagada por uma árvore na rua Fernando Corrêa da Costa.

O carro estava estacionado e o condutor dentro de uma empresa.

Outra queda de árvore foi registrada na rua José Barriga, no bairro Santa Cruz. Equipes do Corpo de Bombeiros estão empenhados no corte dos troncos.

Uma onda de poeira também tomou conta da cidade.

Casas também foram destelhadas em vários bairros. Não há informação de feridos até o momento.

A rua Rio Branco, na Vila Aurora, teve que ser interditada, já que uma árvore caiu e travou toda a via. Servidores da Coder estão no local fazendo o corte e retirando os galhos.