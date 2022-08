Viajando com orçamento limitado? Confira 5 dicas para economizar dinheiro

Todos sabemos que viajar não é barato nem fácil. Dependendo do destino e da duração da estadia, as férias podem levar meses de pesquisa, planejamento e economia. No entanto, viver novas experiências e conhecer lugares diferentes sempre vale a pena!

E é por isso que eu vou te dar algumas dicas de como viajar sem apertar seu orçamento mensal. Confira!

Planeje com antecedência

Reserve voos e hotéis com antecedência pode garantir preços mais baratos em sua viagem. Você também pode procurar restaurantes locais que tenham preços mais atrativos para o seu orçamento, tendo ainda a oportunidade de comer algo diferente e regional.

Faça um orçamento antes da viagem

Quando você tem um limite de gastos em mente antes de partir, estará mais atento aos gastos desnecessários, sabendo exatamente onde deseja investir seu dinheiro. Portanto, é importante acompanhar seus gastos durante a viagem e garantir que não gaste mais do que pretendia.

Viaje em épocas de baixa temporada

Evitar meses de alta temporada, quando os destinos estão cheios de turistas, te ajudará a encontrar hotéis e voos mais baratos. Além disso, você também lidará com menos multidões e com esperas mais curtas para as atrações que planeja visitar.

Procure hospedagens alternativas

Se você estiver viajando em um grupo grande ou planejando uma estadia prolongada, procure alugar um apartamento em vez de ficar em um hotel. Isso pode significar uma grande economia para o seu orçamento. Se a estadia for mais curta ou você tiver um grupo menor, tente encontrar pousadas ou hostels.

Não tenha medo de pechinchar

Ao reservar uma pousada ou comprar uma lembrança na praia, saiba que os lojistas provavelmente estarão dispostos a pechinchar com você. Isso pode ajudá-lo a economizar dinheiro em lembranças ou outras compras não necessárias.