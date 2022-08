Vitrine Agropec ofertará consultoria, palestras e cursos gratuitos para produtores rurais

A 48º Exposul terá início neste mês, acontecendo entre os dias 08 e 13, e paralelamente será realizada a Feira de Tecnologia Agrícola e Pecuária de Rondonópolis, a Vitrine Agropec, que contará com uma programação com sete cursos, oito palestras, além dos atendimentos consultivos e vitrines de exposição todas as noites durante a exposição de forma gratuita, que podem ser vistos na programação do site: https://sindrural.org.br/

Os cursos e palestras, que serão realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e Sindicato Rural de Rondonópolis e contarão com grandes nomes, entre eles do sócio-fundador da Dextron Consulting e especialista em estratégia e governança para empresas de médio e grande porte, Celso Hiroo Ienaga, que ministrará a palestra: O Valor Da Marca – Busca Pela Essência (09).

Outros temas que serão debatidos nas palestras da Vitrine Agropec estão: Pujança de Mato Grosso no cenário de produção de soja, milho e algodão (09); Armazenagem de grãos dentro das propriedades rurais: Segurança alimentar do país (09); Mercado de créditos de carbono: o produtor já pode ganhar com isso? (10); Plantel e Nutripura – Principais estratégias nutricionais e reprodutivas de bovinos de corte e leite no Brasil (11); Produção de folhosas; e Ênfase em desmatamento, área de preservação permanente, área de reserva legal, mata ciliar (12).

Na parte de cursos oferecido pelo Senar, os interessados em máquinas agrícolas, terão uma grande variedade de opções, como operação de colheitadeiras de grãos, empilhadeiras, tratores agrícolas, pá carregadeira, operação e regulagem de implementos agrícolas para semeadora.

A Agropec apresentará ainda durante cada noite um tema diferente na parte de carnes na Vitrine, que será realizado no Núcleo Avançado de Capacitação. Começando pelo dia primeiro dia, o público poderá ver a vitrine de carne de frango, seguido por suínos, bovinos, peixes e plantio.

De acordo com o organizador da Vitrine Agropec, Caio Venuto Soares Silveira, explica que o evento é a parte técnica direcionada para os produtores rurais, desde os pequenos até os grandes, e conta com o apoio da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Rondonópolis (Aeagro), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Aliança Sipa, Senar MT e da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja).

“A Vitrine consegue trazer assuntos importantes ligados à cadeia leiteira, agricultura, pecuária, piscicultura e cursos oferecidos pelo Senar. Teremos também a Famato presente tirando dúvidas. Então são muitas novidades oferecidas de forma gratuita”, disse.

Por fim, a Famato abrirá espaço todas as noites também para os atendimentos consultivos que tratará sobre questões tributárias, ICMS, legislação tributária (estadual e federal), fundos (funrural), incentivos e benefícios fiscais, nota fiscal eletrônica – (nf-e), nota fiscal avulsa eletrônica (nfa-e), certidões negativas de débitos – CND (estadual e federal), dívida ativa (estadual e federal), trabalhista: legislação trabalhista e e-social.

Para realizar a inscrição gratuitamente, o interessado deve acessar o site do Sindicato Rural https://sindrural.org.br/ para ver os horários e dias que os cursos serão ofertados, e entrar em contato através do telefone: 3423-2990.