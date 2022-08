Wellington e Mendes com maior tempo de TV e rádio nestas eleições

Ficou definido pelo Tribunal Regional Eleitoral o tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio dos candidatos nestas eleições. Na corrida ao Senado, Wellington Fagundes (PL) terá direito a mais espaço. Ao governo, o maior tempo ficou com Mauro Mendes (UB).

O critério para distribuição do tempo é o número de partidos da coligação. No arco de Mauro são nove. Do total do tempo, o candidato à reeleição terá 5 minutos e 29 segundos para a sua propaganda.

Ainda ao Governo, o segundo maior tempo fica com Márcia Pinheiro (PV): 3 minutos e 34 segundos. Os demais candidatos Moisés Franz (Psol) e Marcos Ritela (PTB) terão apenas 29 segundos e 27 segundos, respectivamente.

Na corrida ao Senado, o maior tempo na TV e no rádio será do candidato à reeleição Wellington Fagundes (PL). Exatos 2 minutos e 35 segundos, dos totais 5 minutos distribuídos entre os seis candidatos.

O segundo maior tempo ficou com Neri Geller (PP), com 1 minutos 40 segundos. Os demais: Antônio Galvan (PTB) e José Roberto (Psol), ambos com 11 segundos; Kássio Coelho (Patriota), 10 segundos; e Feliciano Azuaga (Novo) com 9 segundos.

Tanto para Governo quanto para Senado a ordem de exibição é definida por sorteio. A propaganda eleitoral gratuita tem início no dia 26 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. O tempo total do horário eleitoral pé de 25 minutos.