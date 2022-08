Wellington Fagundes é homologado candidato à reeleição durante convenção

O senador Wellington Fagundes foi homologado candidato à reeleição durante a convenção estadual do PL. Ele terá como primeiro suplente o ex-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Com a decisão, Wellington vai formar o palanque com União Brasil, Partido Liberal, Republicanos e MDB: Mauro Mendes (UB), governador, Otaviano Pivetta (REP), vice; e Wellington Fagundes (PL), senador.

A expectativa é que o PSDB e o Cidadania também estejam no mesmo palanque. “Tudo depende da convenção deles, mas os entendimentos estão 99% fechados” – calculou.

Fagundes informou que o segundo suplente da chapa ao Senado sairá das conversas que se prolongarão até o final da tarde desta sexta-feira, quando acontecerá a convenção do União Brasil para homologar a chapa que disputará à reeleição em outubro.

“Definimos formar uma aliança que represente o desenvolvimento e a oportunidade. Mato Grosso é o Estado que mais se desenvolve no país e por isso optamos por esse alinhamento histórico com o Governo Federal, com o presidente Bolsonaro e o governador Mauro” – disse Fagundes.

Wellington reafirmou também que a prioridade do PL é a reeleição do presidente da República. O senador se mostrou entusiasmado com os entendimentos, ao destacar a transferência de recursos pelo Governo para Estados e municípios.