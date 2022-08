Wellington pede e Bolsonaro revoga decreto que prejudicava corretores de imóveis

O senador Wellington Fagundes (PL) interveio junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) e ao ministro General Braga Netto, candidato à vice-presidente da República, para revogar o decreto que desregulamentavam a profissão de corretor de imóveis no país. A medida havia causado polêmica no Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) e nos Conselhos Regionais da categoria.

Após as ligações do presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva, e do presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis em Mato Grosso (Creci/MT), Claudecir Roque Contreira ao senador Wellington, ele interviu junto ao Palácio do Planalto alertando sobre as consequências danosas para a carreira dos corretores.

“Conversei com o presidente Bolsonaro, com o general Braga Netto é e uma decisão de governo cancelar esse decreto porque reconhecemos o papel de cada corretor de imóveis. Contem sempre com a vigilância do senador Wellington”.

Bolsonaro reconheceu que errou e em um vídeo disse que dois dias depois de publicar o primeiro decreto, que permitia que as imobiliárias contratassem profissionais sem registros nos conselhos, além de cancelar os procedimentos abertos contra pessoas que exercem ilegalmente a profissão.

“Cometi um equívoco e não tem problema nenhum em voltar atrás, tanto que determinei e foi publicado no Diário Oficial da União, a revogação do decreto que trata dos corretores”, argumentou.