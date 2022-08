Wellington presta homenagem no Senado ao prefeito de Pedra Preta

O senador Wellington Fagundes (PL) registrou na quarta-feira, 17, durante reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado, o falecimento do prefeito Nelson Antônio Orlato, de Pedra Preta, a quem classificou como “exemplo de vida e um grande amigo”. Orlato morreu no domingo, dia 14, vítima de um câncer no pâncreas, aos 74 anos. Sua morte causou comoção na cidade, já que ele ocupou o posto de prefeito por três oportunidades.

“Figura espetacular, um homem muito calmo, uma pessoa muito tranquila, um grande chefe de família” – registrou o senador, ao destacar também a figura da esposa do prefeito falecido, Miriam Orlato, que sempre o acompanhou na trajetória política. Orlato deixou três filhos. A homenagem póstuma contou com a presença também do senador Jayme Campos (UB-MT).

Wellington disse que, no domingo, disse ter também agradecido a Deus “a vida do Nelson Orlato pelo quanto ele serviu à população de Pedra Preta, de toda a região sul de Mato Grosso”. O prefeito falecido, segundo ele, deixa um legado que, segundo ele, deve ser perpetrado “com mais obras, com mais trabalho” de interesse da população.

Nelson Orlato é natural do interior de São Paulo, tendo se mudado em 1974 para Pedra Preta, onde atuava como empreendedor no campo de cereais. Em 1977 ele foi eleito como vereador da cidade, já em 1983 foi eleito prefeito e desempenhou seu segundo mandato em 1993. No ano de 2020 foi eleito, pela terceira vez, para dirigir a cidade na gestão 2021 a 2024.

O senador do PL registrou ainda uma mensagem à vice-prefeita Iraci de Souza, “uma mulher muito temente a Deus, uma pessoa extremamente católica, uma cristã”, garantindo todo apoio para a sequência ao mandato deixado por Nelson Orlato. Segundo Wellington, Orlato deixou a prefeitura muito bem organizada, com muitos recursos e para a qual deverá empregar mais esforços em busca de melhorias para a população.

Veja o vídeo