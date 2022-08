Wellington reúne governador, prefeitos, líderes empresariais e do agro com Bolsonaro

O senador Wellington Fagundes (PL) está reunindo um grupo de lideranças políticas e empresariais de Mato Grosso para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (3), as 16h, em. Brasília. O evento acontecerá na residência oficial do chefe do Executivo, o Palácio da Alvorada.

O governador Mauro Mendes (UB) também deve participar do encontro, assim como pré-candidatos a deputado federal e também à Assembleia Legislativa.

A principal finalidade da agenda com Bolsonaro é a manifestação de apoio das principais lideranças do estado para o presidente.

“Vamos aproveitar para debater os caminhos de Mato Grosso, alinhar discursos e reforçar o projeto de reeleição de Bolsonaro e seus candidatos no Estado”, declarou o senador Wellington Fagundes.

Ele ressaltou que tem reforçado que a grande prioridade do PL no estado é a reeleição do Bolsonaro.

“Por isso essa reunião é ainda mais importante, inclusive para todos poderem declarar pessoalmente o apoio ao presidente” – disse Fagundes, articulador do encontro.

Na sexta-feira, 05, o PL realizará convenção para oficializar o nome do senador Wellington ao certame eleitoral.