Willian rescinde com o Corinthians e nega atrito com Vítor Pereira

Durou pouco menos de um ano (11 meses) a segunda passagem de Willian pelo Corinthians. Em entrevista na tarde desta quarta-feira (10) à ESPN, um dia após a derrota para o Flamengo e eliminação na Libertadores, o meia-atacante confirmou que acerta os últimos detalhes para rescindir seu contrato, que iria até dezembro de 2023.

Willian completou 34 anos na terça-feira (9) e deverá voltar ao futebol europeu. Já existem conversas adiantadas com o Fulham (Inglaterra). Pelo Timão foram 45 jogos disputados e apenas um gol marcado.

O meia-atacante tinha o maior salário do elenco corintiano (R$ 1,2 milhão) e reconheceu que não teve uma grande passagem pelo clube paulista. “Sei que meu desempenho não foi o que eu esperava, mas nunca fui jogador de fazer 20 ou 30 gols por temporada”, revelou.

O jogador explicou que o principal motivo para deixar o Corinthians foi familiar. Willian recebeu ameaças nas redes sociais nos últimos meses e isso preocupou sua esposa. As filhas do jogador também foram vítimas de ofensas.

O camisa 10 negou que um dos motivos para sair foi o descontentamento com o técnico Vítor Pereira. “Nunca tive o menor problema com Vítor Pereira”, frisou.

O assunto foi levantado, após alguns meios de comunicação citarem o descontentamento por parte do elenco, com algumas declarações do técnico português nas entrevistas pós-jogo.

Esse ano, Willian sofreu com lesões no ombro (luxação) e na coxa (tendinite). As contusões pesaram contra a sequência de jogos e, consequentemente, atrapalharam o desempenho dele.