Zé do Pátio vai pra cima de vereadores da base que se “esquivaram” de votar projeto da Educação

O prefeito de Rondonópolis se disse indignado com vereadores da base aliada que esquivaram da votação do projeto de Lei número 037/2022, de autoria do Poder Executivo, que trata da reformulação de cargos e setores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A proposta chegou à Casa de Leis há pelo menos trinta dias e na última quarta-feira (17), já no final da tarde, foi remetida à votação em Plenário acompanhada de protestos por parte do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur). Pressionados, parlamentares recuaram na votação.

Pátio voltou a defender a valorização dos professores da Rede Municipal, passando o piso salarial atual, de R$ 2.8 mil, para R$ 3.8 mil, 33% acima do piso nacional da categoria se considerada a quantidade de horas trabalhadas por semana. “É bom deixar claro que eu tenho compromisso com o servidor público. Sou o segundo prefeito que fez a maior reposição salarial aos servidores do município. Na Reforma da Previdência eu não taxei os servidores, só houve uma taxação pela diferença acima do teto do INSS e isso é respeito pelo servidor. O nosso salário vai ficar entre os maiores do brasil, com piso de R$ 3.8 mil por trinta horas, enquanto o piso o nacional se refere a 40 horas trabalhadas”.

Contra os vereadores, Pátio disparou: “Eu fiquei indignado. Vários vereadores se retirando do Plenário para não votar piso que aumenta o salário dos professores que estão na ponta?!? O salário de mais de 90% dos professores da rede, o professor que está no chão da escola?!?”, disse. “Vereador tem que começar a se posicionar. Ou vai ficar do lado dos professores ou vai contra a nossa Educação”, completou.

O alvo das críticas foram especialmente os situacionistas. “Eu fico indignado porque tem vereador da minha base. Isso eu não aceito” afirmou Pátio.

“SEQUESTRO”

Na semana passada, o secretário municipal de Gestão de Pessoas de Rondonópolis, Fernando Becker, defendeu a proposta contida no Projeto de Lei número 037/2022 como ferramenta para “encurtar distância” salarial e promover ingresso de novos contratados mediante concurso público para a atuação nas unidades de Ensino. O secretário contestou, ainda na entrevista, a tese de “sequestro” de recursos. “Identificamos que a grande maioria dos professores da Educação, 92%, ganham menos que os profissionais da outra ponta. Se a gente pensa em um reajuste linear de um profissional no início da carreira, como, por exemplo, a 10%. Se este profissional ganha R$ 3 mil por mês terá um acréscimo de R$ 300. Enquanto isso, os já mais experientes e que ocupam cargos com salários maiores, como, por exemplo, R$ 10 mil, teriam reajuste de R$ 3 mil. Essa distância salarial fica cada vez maior à medida em que se faz a conta”, argumenta. “Por isso, o que nós fizemos foi estudar a Rede como um todo e fazer, de fato, a gestão de pessoas dentro da administração municipal, propondo um novo piso salarial que valorize quem ingressa na carreira e incentive a entrada no serviço público”, completa.

Na chamada proposta escalonada, a não linear, dos reajustes aos servidores da Educação, Becker calcula o aumento real de 18% na folha dos profissionais da base, início de carreira, podendo reduzir a 2% nos salários fora deste teto. “Absolutamente, todos os professores teriam ganho real”, diz. “Nós buscamos aplicar os recursos onde realmente estão a maioria dos profissionais”.

Também de autoria do Poder Executivo, lembra Becker, o projeto de Lei que prevê a realização de um novo concurso Público da Educação chegou a ser encaminhado à Câmara, mas acabou retirado por decisão da Justiça.

PROTESTOS

A reformulação nas Pastas do Executivo segue motivando os protestos por parte do Sismpur, com direito a “acampamento” em frente à casa do prefeito e paralização dos profissionais de todas as categorias por pelo menos 24 horas. As tentativas de diálogo junto ao secretariado não têm surtido efeito. O sindicato cobra um encontro com o prefeito José Carlos do Pátio, o que não tende a ocorrer.

Uma das principais revoltas da categoria com o projeto remetido ao Plenário da Câmara se deu pela ausência de 21 emendas sugeridas ao texto original pelo próprio sindicato. O Sispmur segue defendendo uma reformulação mais “enxuta” nas Pastas do Governo e de menos impacto financeiro, além do reajuste linear a todos os profissionais, pagamento de reposições a título de perdas salariais e contratação somente mediante a realização de concurso público.

Além do projeto de Lei número 037, a proposta de reformulação na Saúde (PL 053/2022) também já tem mobilizado os servidores em protesto.