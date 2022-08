Zelenski rejeita cessar-fogo com a Rússia: “Não jogaremos estes jogos”

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou nesta terça-feira (23) que não existirá um “Minsk 3”, em referência aos acordos internacionais para colocar fim a guerra na região do Donbas, e se colocou contra a um cessar-fogo imediato com a Rússia.

“No ponto que estamos, não estamos prontos para um alto de cessar-fogo. Já explicamos que não haverá Minsk 3, nem Minsk 5, Minsk 7, etc. Não jogaremos estes jogos”, disse o chefe de Estado, durante entrevista coletiva concedida em Kiev.

Questionado sobre o interesse da Ucrânia de encerrar a guerra antes do inverno, Zelenski garantiu que, se as hostilidades terminarem agora, o país que lidera perderá a metade do território.

O presidente afirma que o cessar-fogo seria uma “armadilha”, já que, em seguida, as negociações durariam “anos”, para depois, novos ataques da Rússia serem realizados, em tentativa de tomada das províncias de Mykolaiv e Odessa, na costa do mar Negro.

“Logo, irão querer regressar, por exemplo, à nossa capital”, afirmou Zelenski.

“Estabilizar a situação onde as tropas estão paradas agora mesmo, para apaziguar de alguma maneira a Federação Russa, é algo que o Estado ucraniano não fará. Queremos conseguir muito antes do inverno”, completou.

A entrevista coletiva de Zelensky foi concedida após o segundo encontro virtual da Plataforma da Crimeia, em que participaram virtualmente chefes de governo e ministros das Relações Exteriores de países aliados da Ucrânia, para apoiar a reintegração da península.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmou durante o encontro que “é preciso seguir insistindo que a Crimeia é Ucrânia, assim como Donetsk e Lugansk são Ucrânia e cada parte do território ucraniano é Ucrânia”, segundo informou a agência de notícias Ukrinform.

O chefe da diplomacia americana defendeu, além disso, que se siga aumentando a pressão sobre Moscou, “até que sejam respeitados plenamente os direitos e à soberania do povo ucraniano”.