4 hábitos matinais que auxiliam na perda de peso

O conceito de um novo dia sempre vem carregado de possibilidades, de começos. E por que não tomar vantagem desse conceito e aplicar a nossa saúde?

Perder peso, muitas vezes, é um grande desafio. Ajustar a dieta, praticar exercícios físicos e evitar ingerir lanches calóricos é algo simples apenas na teoria, a prática sabemos que é mais complicado. Por isso, introduzir pequenas mudanças na rotina pode ajudar neste processo tão desafiador.

Aqui listamos 4 hábitos para você adotar nas primeiras horas do dia. Estes hábitos ajudam na perda de peso. É isso mesmo! Anota aí para você seguir um por um:

– PESE-SE: para saber o quanto estamos pesando, da forma mais fiel possível, o ideal é subir na balança logo após a primeira urina da manhã. Esse hábito permitirá um acompanhamento fiel do seu peso;

-HIDRATE-SE: beber água em jejum. Logo após se pesar, a doutora aconselha ingerir 2 copos de água em temperatura ambiente. A água em jejum auxilia no processo de eliminar toxinas do organismo;

-EXERCITE-SE: aeróbio em jejum. Praticar exercícios físicos, de forma leve e/ou moderada, antes do café da manhã, acelera a queima de gorduras;

– CAPRICHE NO DESJEJUM: café da manhã rico em proteínas é um grande aliado. Invista em ovos, iogurte grego ou natural, queijo branco, peito de peru. A proteína te ajudará na saciedade por um longo período de tempo; evitando assim, comer “besteirinhas” fora de hora.

Num primeiro momento, pode soar estranho que estes hábitos matinais possam fazer diferença na rotina de quem quer perder peso. Mas fazem sim! Combinando estes hábitos com uma dieta equilibrada, o resultado será ainda melhor!