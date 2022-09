5 destinos para conhecer com seu pet saindo de São Paulo

As viagens com pet são cada vez mais comuns entre os viajantes do mundo inteiro. E no Brasil não poderia ser diferente. Segundo pesquisa recente divulgada pela Booking.com, 46% dos viajantes brasileiros levam em consideração os locais pet friendly na hora de reservar uma hospedagem.

Aliado a isso, com a tendência das viagens curtas, feitas de carro, que já são um legado do período de pandemia para o turismo, é cada vez mais comum que as famílias com animais de estimação procurem roteiros que incluam todos os integrantes da família. E isso vale tanto para as escapadas de fim de semana, quanto os feriados do segundo semestre ou mesmo as férias.

Pensando nisso, a VaiComPet reuniu 5 dicas de destinos no interior e litoral de São Paulo, que são perfeitas para uma road trip com os bichinhos de estimação.

A lista foi pensada a partir do Guia Pet Friendly, lançado pelo Setur-SP no início deste ano, que apresenta 154 locais de 56 cidades paulistas, entre meios de hospedagem e atrativos que aceitam e oferecem serviços aos pets. Confira!

1. Campos do Jordão

A famosa estância climática de Campos do Jordão tem seis meios de hospedagem e seis atrações pet friendly, de acordo com o Guia. Entre os destaques está o Hotel Surya-Pan, com estrutura pensada para famílias com bichos. Assim como restaurantes e atrativos naturais, como a Pedra do Bauzinho, que permite a entrada dos pets, desde que sejam mantidos na guia.

2. Socorro

Destino certo para os aventureiros com pets! Isso porque os parques da cidade são todos pet friendly e incluem diversas atividades que podem ser feitas com o amigo de quatro patas, como SUP Dog (stand-up paddle com pet), trilhas em grutas e cachoeiras, passeio de caiaque e rafting dog.

A cidade, inclusive, criou uma lei municipal que implantou diretrizes para que estabelecimentos tenham um selo de reconhecimento pet friendly. Ele é expedido pela Associação de Turismo de Socorro e tem termo de permissão chancelado pela Vigilância Sanitária.

3. Serra Negra

Localizada a 140 quilômetros da capital paulista, Serra Negra abriga pousadas com vista para as montanhas, onde os pets podem correr livremente e deitar em frente à lareira que há nos chalés, como a Pousada Shangri-lá. A cidade tem onze meios de hospedagem e dois atrativos cadastrados no Guia Pet Friendly da Setur-SP, com destaque para atrativos como a Represa Santa Lídia, uma reserva ambiental.

4. São Sebastião

No Litoral Norte de São Paulo, a cidade de São Sebastião é ideal para quem quer curtir um clima praiano com o pet. Segundo o Guia, são sete meios de hospedagem e dois atrativos que se encaixam nessa categoria.

Em Maresias, por exemplo, é possível levar o animalzinho para uma verdadeira experiência de praia no Quiosque Canto do Rio. A famosa praia de surfistas também abriga restaurantes e bares pet friendly, além da Pousada Pura Vida, que tem até piscina e brinquedoteca exclusiva para esse público.

5. Brotas

Brotas conta com diversas opções de hospedagem pet friendly, como o Brotas Eco Hotel Fazenda, que tem mimos e estrutura exclusiva para os animais de estimação. Além disso, a cidade oferece estrutura inclusiva em alguns de seus passeios radicais mais famosos, como o rafting. A aventura é feita em trecho de águas calmas do Rio Jacaré Pepira. É uma atração perfeita para se divertir e contemplar a natureza.