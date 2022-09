5 mudanças no estilo de vida para ajudar a reduzir o risco de demência

A demência é uma doença neurodegenerativa complexa e debilitante. Esta é uma condição progressiva que afeta o pensamento, o comportamento de uma pessoa e a memória. Infelizmente, ela piora com o tempo e pode destruir a memória. No ano passado, em setembro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um relatório sobre a resposta da saúde pública à demência, chamando a atenção para o fato de que existem mais de 55 milhões de pessoas vivendo com demência em todo o mundo, com um novo caso se desenvolvendo a cada 3 segundos.

Com isso em mente, compartilhamos com vocês 5 mudanças no estilo de vida que podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver demência. Confira!

Manter um peso saudável

Estar acima do peso ou obeso pode aumentar a pressão arterial e as chances de diabetes tipo 2, ambos relacionados à demência. É importante comer uma dieta bem equilibrada que inclua frutas frescas, vegetais, nozes, sementes, leguminosas e grãos integrais. Tente evitar fast food, alimentos processados ​​e enlatados.

Exercite-se diariamente

Você ficará chocado ao saber que a falta de atividade física pode aumentar suas chances de adquirir doenças cardíacas, ficar acima do peso ou obeso e diabetes tipo 2, todos associados à demência. Os adultos mais velhos que não se exercitam regularmente podem encontrar problemas relacionados à memória mais tarde na vida. Portanto, mantenha-se fisicamente ativo regularmente. Tente fazer atividades como caminhada rápida, ciclismo ou dança. Faça exercícios de fortalecimento ou ioga.

Evite o consumo de álcool

Beber muito álcool pode levar a derrames, doenças cardíacas e câncer, que afetam o sistema nervoso e o cérebro. Em última análise, pode-se sofrer demência mais tarde na vida. Limite a ingestão de álcool e mantenha-se saudável.

Pare de fumar

O hábito de fumar leva ao estreitamento dos vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. O tabagismo é um fator de risco para demência, pois leva ao comprometimento cognitivo.

Evite atividades estressantes

A depressão aumenta o risco de desenvolver demência. Tente fazer técnicas de relaxamento, como meditação.