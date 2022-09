5 sinais de que seu cabelo está desesperado por uma hidratação

Seu cabelo é vulnerável e pode sofrer danos quando exposto a fatores como meio ambiente, produtos químicos e falta de cuidado. Como resultado, ele começa, gradualmente, a perder o brilho natural e sua força.

Para ajudá-lo a cuidar melhor do seu cabelo e evitar mais danos, aqui está uma lista dos 5 principais sinais de danos ao cabelo a serem observados:

Quebra/queda de cabelo

Isso é causado por problemas de saúde em seu cabelo, causados pelo uso excessivo de chapinhas, secadores e babyliss, além da má nutrição. Uma pequena quantidade de perda de cabelo é normal, mas uma quantidade significativa de perda de cabelo é motivo de preocupação.

Fios de cabelo ásperos

Passe os dedos pelo cabelo e repare no que está sentindo. Se o fio de cabelo parecer áspero, pode ser um sinal de que nem tudo está bem na vida do seu cabelo. A textura irregular do cabelo é um indicativo de falta de proteína.

Emaranhados

Este é um dos sinais mais comuns de danos ao cabelo. Observe com que frequência seu cabelo fica embaraçado, mesmo quando você pentear regularmente. Isso acontece por causa da secura. As cutículas do cabelo ficam expostas e os cabelos se prendem uns aos outros causando nós. Os produtos químicos são os principais culpados deste problema.

Pontas duplas

As pontas duplas são muito fáceis de detectar, mas difíceis de tratar. Se depois de um novo corte de cabelo você notar que os fios de cabelo se separam em cerca de seis semanas, é hora de tratar os danos do cabelo.

Cabelos opacos

Suas cutículas capilares se recusam a voltar à vida, não importa o quanto você cuide delas? Produtos condicionantes, volumizadores, antifrizz não estão ajudando a devolver a vida aos cabelos? Seus fios podem estar opacos e precisando de um tratamento mais profundo.

As causas do dano ao cabelo podem ser diversas, como estresse, genética, alterações hormonais, falta de nutrição, doenças, diabetes, poluição, desgaste diário, lavagem frequente do cabelo, etc. Consulte um especialista antes de iniciar um tratamento.