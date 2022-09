7 de Setembro | Comerciantes devem estar atentos às regras de funcionamento no feriado

No feriado nacional de 7 de setembro, na próxima quarta-feira, que será celebrado o 200º ano da independência do Brasil, comerciantes de Cuiabá e Várzea Grande poderão abrir as lojas do comércio desde que sigam regras estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), tratadas, exclusivamente, entre os sindicatos patronais e laborais do setor, e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT).

O presidente da Federação, José Wenceslau de Souza Júnior, ressalta a importância das negociações estabelecidas entre os legítimos representantes do comércio. “São acordos que possibilitam uma melhor gestão das atividades comerciantes em diversas regiões do estado, contemplando tanto empresários quanto trabalhadores do setor”.

No caso da capital e região metropolitana, o acordo firmado entre as partes estabelece o pagamento das horas trabalhadas em dobro no respectivo feriado, incluídas as comissões das vendas do dia, com o seu pagamento sendo realizado no fechamento da folha de pagamento do corrente mês.

Essa autorização abrange também os lojistas de shopping centers, no entanto, com horário de funcionamento diferenciado, entre às 10h às 22h, no caso das praças de alimentação, e das 14h às 22h para as lojas.

Para os demais municípios do estado, a federação dispõe, em seu site, de convenções coletivas de trabalho para as demais regiões do estado, cada qual com as suas determinações para a abertura ou não nesta data.

Para os supermercados, a Fecomércio-MT acrescenta que seja realizado ou o pagamento em dobro ou a concessão de folga compensatória. Já as instituições bancárias e as atividades ligadas ao funcionalismo público consideradas não essenciais não irão funcionar no feriado da Independência do Brasil.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.