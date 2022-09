A busca pelo reequilíbrio

Que é a Alma? Do grego psichè (gr. Ψυχή) e do latim anima, a alma é o conjunto de nossas faculdades intelectuais, volitivas e emocionais. Mente, vontade e emoção, por assim dizer, seriam as três partes (ou funções) da alma.

Nossa mente reúne nossa capacidade de pensar, recordar, memorizar, resolver problemas etc. Com a vontade, podemos escolher, preferir, preterir, desejar, ambicionar. E é com a emoção que amamos, odiamos, sentimos alegria ou tristeza etc. E quando esta parte, a emoção, não está perfeitamente equilibrada, comprometemos a qualidade das escolhas que a mente faz baseadas no que a vontade deseja. Sem equilíbrio emocional, pois, nossa própria existência é subaproveitada e nossos recursos, não otimizados.

É por isso que louvo os professores e estudantes de psicologia do país todo pela realização do “Setembro Amarelo”, campanha voltada à prevenção do suicídio durante esse mês, os quais ocorrem em razão do total desequilíbrio emocional daqueles que o tentam. Estima-se que 1 milhão de pessoas cometam suicídio no mundo todos os anos. No Brasil, foram registrados, só em 2021, mais de 14 mil casos. Ou seja, em um único dia, 38 pessoas tentam contra a própria vida no país. Uma epidemia que só aumentou com a pandemia do novo coronavírus.

Os lockdowns decretados pelo país afora, as perdas preciosas de entes queridos, o receio da perda do emprego, da saúde, da vida definitivamente potencializou os dois grandes vilões de nossa emoção: o medo e a ansiedade. O primeiro pode desencadear uma síndrome do pânico; o segundo, o transtorno de ansiedade.

Essas duas patologias da alma podem tornar a vida insuportável, dependendo do grau que elas atingirem. Em muitos casos, a pessoa se vê em estado de perplexidade, não encontrando saída para o mar de medo em que se vê afundar cada vez mais e, por isso, tenta pôr fim, não à vida, mas à dor, cometendo o suicídio. É urgente que procuremos o equilíbrio emocional perdido durante a pandemia.

Ao sentir-se desconfortável com sua emoção, o melhor é procurar ajuda profissional. Conversar com um psicólogo ou psicoterapeuta pode ajudar em muito o paciente a identificar os motivos de suas emoções, as situações que funcionam como gatilhos emocionais e, assim, administrar melhor seu cotidiano, de modo a evitá-los.

Que o Setembro Amarelo consiga atingir seus objetivos e que muito mais pessoas possam conhecer-se mais bem, a fim de reequilibrar mente, vontade e emoção, passando a ter uma alma saudável!