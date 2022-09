Ação Conjunta promove ações buscando conscientizar a sociedade sobre os perigos no trânsito

A Polícia Rodoviária Federal, a AGER (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados), ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a Polícia Militar, realizaram uma ação conjunta dento dos objetivos da Semana Nacional de Trânsito (SNT).

A SNT acontece anualmente e é prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Durante o período, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) promovem ações integradas em todo país buscando conscientizar a sociedade sobre os perigos no trânsito e as possíveis mudanças comportamentais para a redução de acidentes e a preservação da vida, garantindo a mobilidade segura no país.

Nesse sentido, foi realizado uma ação no terminal rodoviário de Cuiabá na data de ontem (19) durante todo o dia, com ações de fiscalização e conscientização tanto para os motoristas quanto para passageiros de ônibus.

Durante a ação, foram realizadas diversas orientações aos passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança no decorrer de toda a viajem, a maneira correta de acondicionamento das bagagens no interior do veículo e algumas orientações sobre casos de importunação dentro dos transportes.

Foram fiscalizados mais de 30 veículos e mais de 700 pessoas foram atingidas com as orientações sobre a conscientização da importância do comportamento de cada pessoa na formação de um trânsito seguro.

Além disso, a Polícia Rodoviária Federal contou com a participação do Grupo de Operações com Cães, com a finalidade de auxiliar os policiais na fiscalização na busca por possíveis ilícitos que poderiam ser transportados nos veículos e contribuir com a segurança dos passageiros que utilizam esse meio de transporte.